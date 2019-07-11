Çalınan motosikletini 150 metre ileride buldu

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece çalınan motosikletini park halinde terk edilmiş halde buldu.

Olay Hacınabi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Volkan Sarısakal'a ait 55 YP 6533 motosiklet kuyumcular arastasındaki iş yerinin önünden dün gece saatlerinde çalındı. Çalıntı motosiklet, 150 metre ileride tütün mağazaları 4. sokakta plakası sökülmüş, park halinde terk edilmiş bir şekilde bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından motosiklet sahibine teslim edilirken, motosikleti çalan şahıs veya şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA