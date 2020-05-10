Çalınan traktör, terk edilmiş halde bulundu

KONYA'da evinin önünden çalınan çiftçi Mehmet Arıcıoğlu'na (76) ait traktör, jandarmanın çalışması sonucunda bulundu.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Başarakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Sahur için uyanan Mehmet Arıcıoğlu, evinin önüne park ettiği 42 VZ 944 plakalı traktörünün olmadığıın fark edince jandarmaya haber verdi. Çalışma başlatan Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri traktörü Kadınhanı ilçesi Söğütöze Mahallesi'nde boş arazide terk edilmiş halde buldu. Jandarma traktöre çalın şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. Bulunan traktör de sahibine teslim edildi.

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Kaynak: DHA