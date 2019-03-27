Çalıntı demirlerle mandıra kuran 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur İlçesinde çalıntı malzemelerle kurulduğu ileri sürülen mandıra sahipleri hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mucur İlçesinde kapalı durumdaki bir şirkete ait demirlerin çalındığı bilgisini değerlendiren jandarma yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayını ihbar eden H.U., ile görüşen ekipler, 50 tona yakın demir, galverizli çatı sacı, 25 projektörün çalındığını tespit etti. İhbarcı H.U., ifadesinde; "2 yıldır T.Y., İ.Y.,'nin yanlarında çalışıyorum. Sigortamı yapmadılar. Çalınan malzemelerle mandıra yapmışlar. Malzemelerin çalıntı olduğunu sonradan öğrendim. Çalınan demirlerin bir kısmı da Mucur ilçesinde hurdacıya satıldı." dedi.

Kapalı halde bulunan şirketin malzemelerin çalınmasıyla ilgili başlatılan incelemede T.Y., İ.Y., ve M.Y., hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre T..Y.,ve İ.Y.,'nin FETÖ'den ihraç olduktan sonra Mucur İlçesinde mandıra kurdukları öğrenildi.

Kaynak: İHA