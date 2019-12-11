Çalıntı koyunlarla yakalandılar

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında çalıntı olduğu belirlenen 35 koyun ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün devriye görevi sırasında Durasıllı Mahallesi'nde şüphelendikleri 45 VK 721 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde, kamyonetin kasasındaki 35 koyunun, kulaklarındaki küpe numaralarının sorgulanması sonucu, Turgutlu ilçesinden çalındığı belirlendi. Araçtaki R.K. (39), H.K. (35) ve Y.D. (44) gözaltına alındı. Çalıntı koyunlar, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte sahibi Muharrem Öner Duman'a (33) tutanakla teslim edildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA