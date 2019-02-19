Çalıntı patpat 1 hafta sonra ormanlık alanda bulundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin önünden çalınan patpat aracı bir hafta sonra başka bir yerde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kocaali ilçesi Hızır Tahiroğlu'na ait patpat gece geç saatlerde Yenimahalle mahallesindeki oturduğu evin önünden çalındı. Sabah kalktıklarından evin önünde patpatının olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Çalınan araç 1 hafta sonra Karasu'ya bağlı Küçük Karasu Mahallesine bağlı bir ormanlık alanda çalışan işçiler tarafından terk edilmiş halde bulundu.

Bulunan araç sahibine teslim edilirken hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA