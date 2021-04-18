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Çalıp, kendi malı gibi satmaya kalkıştı! İnşaattan çaldığı demirleri hurdacıya satarken yakalandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde inşaattan çalınan demirler bir hurdacıya satıldı. İnşaat sahibinin sosyal medya paylaşımından çalıntı mal aldığını fark eden hurdacının ihbarı üzerine, ikinci kez demir getiren hırsız suçüstü yakalandı.

Çalıp, kendi malı gibi satmaya kalkıştı! İnşaattan çaldığı demirleri hurdacıya satarken yakalandı

Denizli Çameli ilçesi Yeniimar mevkiinde meydana gelen olayda Halis Gencel'e ait inşaat alanında bulunan 250'den fazla kolon ve kiriş demirlerinin bağlantısında kullanılan etre ve etre için hazırlanan demirler çalındı. Bunun üzerine Halis Gencel, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bununla da kalmayan Gencel, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

HURDACI İNŞAAT SAHİBİNE ULAŞTI

Bunun üzerine hırsızın çaldığı etre demirlerini sattığı hurdacı, çalıntı mal aldığının farkına vararak inşaat sahibi Halis Gencel'e ulaştı. Kendisine biri tarafından etre demiri satıldığını ve bu kişinin demirlerinin devamının olduğunu yine getireceğini söylemesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi. Güvenlik güçlerinin harekete geçmesi ile şüpheli hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çalıp, kendi malı gibi satmaya kalkıştı! İnşaattan çaldığı demirleri hurdacıya satarken yakalandı

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