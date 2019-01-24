Çalışan esnafa kemanıyla moral veriyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve müzisyen bir aileden gelen kemancı Emin Gündeğer, satış yapan esnafın dükkanlarını ziyaret ederek moral aşılıyor.

Bandırmalı kemancı Emin Gündeğer, çaldığı şarkılarla Bandırmalıların beğenisini topluyor. Usta kemancı, çaldığı neşeli parçalarla hem morali bozuk olan esnafa moral katıyor hem de zor günlerinde dostlarını yalnız bırakmıyor. Esnaf dostlarından da olumlu tepkiler alan Gündeğer, "Böyle can dostlarımızın olduğu sürece çay, kahve eşliğinde sohbet ederim. Yağmurlu havada neşe katalım istedik ve kardeşlerimizle nostalji yapalım dedik. Bandırmalıyız, mutluyuz huzurluyuz. Çocukluğumdan beri müzisyenim. Dostlarımla içtiğimiz kahvenin de 40 yıl hatırı vardır. Onları mutlu etmek benimde hoşuma gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA