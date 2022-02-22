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Çalışanını tokatlamıştı! Yasak Elma'nın Muharrem Sarıkaya göndermesi sosyal medyayı salladı! Şevval Sam'dan olay sahne

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Şevvak Sam'ın sahnelerinden birinde çalışanına tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapılması dikkatlerden kaçmadı.

FOX TV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinin yayınlanan son bölümündeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu HaberTürk yayını sırasında Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliğini yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses kontrolü yapan kameramana tokat atması büyük bir tepki çekmişti.

"YASAK ELMA UNUTMAZ"

Rezalet görüntüleri Yasak Elma dizisi unutmadı. Yasak Elma'nın yayınlanan yeni bölümünde Muharrem Sarıkaya olayına gönderme yapıldı.

Çalışanını tokatlamıştı! Yasak Elma'nın Muharrem Sarıkaya göndermesi sosyal medyayı salladı! Şevval Sam'dan olay sahne

Şevval Şam'ın canlandırdığı Ender karakteri mikrofon ayarını yapan çalışana vurdu. O sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Çoğu takipçi "Yasak Elma unutmaz" yorumlarında bulundu.

Çalışanını tokatlamıştı! Yasak Elma'nın Muharrem Sarıkaya göndermesi sosyal medyayı salladı! Şevval Sam'dan olay sahne

Geçtiğimiz haftalarda da dizide Şeyma Subaşı'nın "Boşandılar" pozuna gönderme yapılmıştı.

Çalışanını tokatlamıştı! Yasak Elma'nın Muharrem Sarıkaya göndermesi sosyal medyayı salladı! Şevval Sam'dan olay sahne

Bölge Gündem Editör Ekibi
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