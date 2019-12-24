Çalışanlara yabancı dil eğitimi

Hugo Boss Tekstil Sanayi, üniversite işbirliği ile isteyen tüm çalışanlarına ücretsiz İngilizce eğitimi sağlayacak.

Ege Serbest Bölge'de bu yıl kuruluşunun 20'nci yılını kutlayan Hugo Boss Tekstil Sanayi, "Mutlu Fabrika" stratejisi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) işbirliği ile isteyen tüm çalışanlarına ücretsiz İngilizce kursu imkânı sundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görevli 10 akademisyenin eğitmen olarak katıldığı kurs programı, markanın İzmir üretim tesislerinde, 120 saatlik özel bir eğitim programı çerçevesinde gerçekleşti. Büyük ilgi gören ve yaklaşık 220 çalışanın hiçbir ücret ödemeksizin katılabildiği eğitim programı, Aralık ayında ilk mezunlarını verdi. Mezunlara katılım sertifikaları özel bir törenle takdim edildi.

Programı değerlendiren Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Arif Kaya, "Çalışanlarımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle onların taleplerini sürekli dinliyor ve özellikle kendi gelişimleri konusunda verdikleri önerilerini nasıl hayata geçirebileceğimizi düzenli olarak görüşüyoruz. Bu proje de yine çalışanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şekillendirilerek hayata geçirildi. Çalışanlarımızın gelişimi bizim için çok önemli. Zira en büyük değerimiz, insan kaynağımız. İzmir'de 20 yıldır süren başarı hikâyemizin en büyük kahramanı çalışma arkadaşlarımız. Onların kendi gelişimleri konusunda talepler sunmaları da bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde de farklı işbirlikleriyle projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Şirketin "Mutlu Fabrika" stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar, geçtiğimiz günlerde iki uluslararası kuruluştan da ödül aldı.

Kaynak: İHA