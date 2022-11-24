Çalışanların gözü 2023 yılı asgari ücretinde! 4 farklı zam oranı masada: İşte konuşulan zamlı maaşlar...

Türkiye'de yüksek enflasyon vatandaşları zorlamaya devam ederken gözler yeni yılda asgari ücrete yapılacak olan zam oranına çevrildi. Vatandaşlar zam oranının ne kadar olacağını merakla beklerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına da kısa bir süre kaldı. İlk toplantısını 6 Aralık günü yapacağı ifade edilen komisyonda asgari ücret için işçi, işveren ve hükümet kanadı masaya oturacak.

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

İşçileri Türk - İş, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hükümeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil edecek. Üç toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı asgari ücretini açıklayacak.

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4 FARKLI ZAM SEÇENEĞİ

Gözler asgari ücret zammının açıklanacağı Aralık ayına çevrilirken 4 farklı zam oranı konuşuluyor. İşte konuşulan zam oranları

Yüzde 24 zam: 6 bin 800 TL

Yüzde 40 artış: 7 bin 700 TL

Yüzde 47 artış: 8 bin 85 TL

Yüzde 55 zam: 8 bin 500 TL