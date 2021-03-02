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Çalışırken beyin kanaması geçiren işçiye, patronunun tuzağı yıllar sonra ortaya çıktı

Bir fabrikada çalışırken beyin kanaması geçirip kısmi felç kalan 49 yaşındaki Nesimi Kılıç, patronu tarafından 1.5 milyon lira dolandırıldığını söyledi. Nesimi Kılıç, "İşe gelme, maaşını ve sigortanı yatıracağım"  diyen patronunun amacını 4 yıl sonra öğrendi.

Çalışırken beyin kanaması geçiren işçiye, patronunun tuzağı yıllar sonra ortaya çıktı

49 yaşındaki Nesimi Kılıç İzmir'e 10 yıl önce bir fabrikada çalışmak için gitti. Birkaç yıl çalışan Kılıç, işyerinde beyin kanaması geçirdikten sonra kısmi felç kalarak çalışamaz hale geldi.

Kılıç'ın iddiasına göre, patronu  ona, "sen işe gelme biz senin sigortanı yatıralım maaşını da veririz" dedi ve Kılıç bunu kabul etti. Ancak 4 yıl sonra patronu artık sigortasını yatıramayacağını ve Kılıç'ı işten çıkaracağını söyledi.

Bu haberin üzerine Kılıç, İzmir'den Adana'ya gitti. Aradan biraz zaman geçince özel bir banka tarafından aranan Kılıç, 1.5 milyon lira krediyi ödemediği için hakkında haciz işlemlerinin başlatılacağını öğrendi.

ÜZERİNE 6 ŞİRKET KURULMUŞ

Kılıç, yargıya başvurarak krediyi kendisinin çekmediğini ispatlamaya çalıştı. Fakat bu kez de vergi dairesinden şirketlerin vergisinin ödenmediği yönünde tebligatlar gelmeye başladı. Kılıç bu durumu da araştırdığında üzerine 6 şirket kurulduğunu öğrendi.

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"ÖDEYECEK GÜCÜM YOK, ŞUAN ZATEN ÇALIŞMIYORUM"

Kendisine ait olmayan borçları ödeyemeyeceğini belirten ve mahkemeye başvuran Kılıç, "İzmir'de çalışırken rahatsızlandım çalışamaz duruma geldim. Patron bana işe gelmeden sigortamı yatırıp maaş veriyordu. Ancak üzerime 6 şirket kurmuşlar, adıma 1.5 milyon kredi çekmişler. Benim bunları ödeyecek gücüm yok. Şu an zaten çalışmıyorum" dedi.

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