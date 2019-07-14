Çalışkan: Ölün, öldürün ama 'kuleyi aldık' diye bana dönün, talimatı verdim

İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan 15 Temmuz 2016 Darbe girişimi sırasında yaşadıklarını Bahçelievler'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta anlattı. Çalışkan o gece verdiği ilk talimatın "Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse kullanacak" olduğunu belirterek, işgal altındaki Atatürk Havalimanı Kuesi'ne ilşkin de "Arkadaşlar, ölün, öldürün, ne yaparsanız yapın ama 10-15 dakikada kuleyi aldık diye bana dönün" talimatını verdiğini anlattı.

Bahçelievler'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde konferans düzenlenen konferansa İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Konferans'a gelenler salona girmeden önce 15 Temmuz 2016 tarihinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Program kapsamında önce Kuran-ı Kerim tilaveti ardından da saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bahçelievler Belediyesinin hazırladığı15 Temmuz konulu belgesel gösterimi ile devam eden program İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 15 Temmuz 2016 Cuma günü yapmış oldukları telsiz konuşmaları salondakilere dinletildi. Telsiz konuşması esnasında salonda duygu dolu anlar yaşandı. Mustafa Çalışkan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan kürsüye çıktı.

"BU TOKATTAN SONRA BİR DAHA BUNU YAPAMACAKLAR"

Dr. Mustafa Çalışkan, "Ülkemizde bir darbe geleneği var. Maalesef. Hoşuma gitmeyerek söylediğim bir kelime. Cumhuriyetten önce başlayan bir darbe geleneği. Cumhuriyet döneminde, 60'da, 70'de, 80'de, 28 Şubat 2016 bir darbe geleneğidir. Bu gelenek bütün kurumlarımızı, kuruluşlarımızı ve insanımızı, vatandaşımızı yıprattı. En son yaşadığımız da bu geleneğin son noktasıydı. İnşallah bundan sonra darbe geleneğini sevenler, darbeden bir şey umanlar, bu tokattan sonra bir daha bunu yapamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"KÖKÜ BURADA GİBİ GÖZÜKÜR BEYNİ DIŞARIDA"

Dr. Çalışkan "2016'daki darbenin sahibi FETÖ'dür. Fetullahçı terör örgütüdür. Bu örgüt öyle bir örgüt ki bana tarifini soruyorlar, herkes bir tarif yapıyor bu örgütle ilgili. Ne din tanır, ne milliyet tanır, ne vatan tanır. Amacı için her şeyi mubah görür. Dünyayı yönetenlerin kurup yönettiği masonik bir yapılanma. İstihbarat örgütü gibi gözükür, tam da bir istihbarat örgütü değildir. Cemaat kelimesini bile lekelediler. Cemaat gibi gözüküp, cemaat değildir. Bir grup değildir. Ne oldukları belli değil ama kökü burada gibi gözükür beyni dışarıda" şeklinde konuştu.

"İLK SÖYLEDİĞİM ŞEY, HİÇBİR POLİS SİLAH TESLİM ETMEYECEK"

Darbe girişimin haberini odasında aldığını belirten Mustafa Çalışkan, " Darbe girişimini odamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir operasyon planlaması yaparken aldım. Biraz komik bir şekilde aldık. Önce bir müdür yardımcımız haber verdi. Bir Albay telefon etti, "Biz darbe yaptık, teslim olun." Şeklinde bir şeyler söyledi diye bana haber verince "Böyle bir şey olmaz. Biraz bekledik. Başka bir arkadaşı daha aradılar. Yine ciddiye almadık. Ama ne zaman ki köprü kapatıldı, Beylerbeyindeki polislerin silahı alınıyor dendiği zaman ben oturduğum yerden ok gibi fırladım. İlk söylediğim şey de şuydu, hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse kullanacak. Hiçbir polis silah teslim etmeyecek" dedi.

"10-15 DAKİKA DA KULEYİ ALIN"

Çalışkan, "Cumhurbaşkanımız beni aradı. Atatürk Havalimanı'nda kuleyi sordu. Kule ne durumda? "Kule işgal altında sayın Cumhurbaşkanım" dediğimde "Mustafa Bey Kule benim için önemli" kelimesini kullanınca ben o zaman İstanbul'a geleceğini düşündüm. "Kaç dakika da alırsınız kuleyi?" dedi. O heyecanla tabi aynı anda bu telefon konuşmasını yaparken üzerinizden mermiler geçiyor. Sesleri inanılmaz. Telefonlar ve telsiz durmuyor. Sayın Cumhurbaşkanım 10-15 dakika da alırız inşallah dedim. Telefonu kapattım. Şube müdürlerimizden iki tanesini aradım. Özel Harekat Şube Müdürü ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürünü. Arkadaşlar, ölün, öldürün, ne yaparsanız yapın ama 10-15 dakikada kuleyi aldık diye bana dönün, talimatı verdim. O arkadaşlarım 10-15 dakika içerisinde normal şartlarda çatışsan belki 1 saatte alamazsınız. İçeridekiler uzun namlulu silahlı ve asker bunlar. Savaşmak için yetiştirilmiş insanlar. 15 dakika sürmedi" dedi. Mustafa Çalışkan'a konuşmalarından sonra Belediye Başkanı Hakan Bahadır tablo hediye etti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA