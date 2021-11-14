Çalışma Bakanı Bilgin: 3600 Ek Gösterge sorunu ocak ayında Meclis'e taşınacak!

İstanbul Kongre Merkezi'nde Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması düzenlendi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde "gündemimizde bulunmuyor" dediği 3600 Ek Gösterge için "3600 Ek Gösterge meselesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir etkendir. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu sebeple memurlar, bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olamaz. Eğer 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

