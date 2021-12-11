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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret müjdesi! "Bayram havası yaratacak"

Son dakika...Asgari ücretle ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. " dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret müjdesi! "Bayram havası yaratacak"

Son dakika...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu. Asgari ücretle ilgili Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var” dedi.

“3600’de GEREKENİ YAPACAĞIZ”

3600 ek göstergeyle ilgili de Bakan Bilgin, “3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zamanda meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır” şeklinde ifade etti.

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