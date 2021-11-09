Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikasını ziyaret etti. Bakan Bilgin, gazetecilere asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunarak, bahsi geçen konunun gündemlerinde olduğuna dikkat çekti. Temasları dahilinde Zonguldak'a ziyaret gerçekleştiren Bilgin, Zonguldak Valiliği'ne de ziyarette bulundu.

"ASGARİ ÜCRET GÜNDEMİMİZDE"

Bakan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, maden işçilerinin merkezinde olmaktan mutlu olduğunu, yerin altında ve üstünde çalışan maden işçilerini mutlu görmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Hükümetin, madencilerin asgari ücretlerini iki katına çıkararak tarihi bir adım attığına değinen Bilgin, "Son sözleşmenin de maden işçilerinin yüzünü güldüren, gözlerini ışıldatan bir anlaşmayla sonuçlanmış olması, hem ekonomiye hem sosyal dayanışmaya uygun bir netice olmuştur. Bu mücadele iyi neticelendiyse sendika başkanlarımızın ve başta burada bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, onların mücadelesiyle oldu. Biz de toplumun, işçinin taleplerine uygun bir cevap vermenin huzuruyla karşınızda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Asgari ücretin gündemlerinde olduğunun altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "Asgari ücret gündemimizde. Burada rakam veremem ama asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum." dedi.

Bir gazetecinin "Önceki artışı oranı korunabilecek mi?" sorusunun üzerine, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay araya girerek, "O kadar aşağıda tutma." ifadelerine yer verdi.

"TOPLUMU TEBESSÜM ETTİRECEK BİR ASGARİ ÜCRET ARZU EDİYORUZ"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin toplumun yüzünü gülümsetecek nitelikte olmasını arz ettiğini söyleyerek "Türk-İş olarak 5 kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye'nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Onun için Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, toplumun memnun olacağı, razı geleceğimiz bir ücret getirirler de altına imza atarız." dedi.

EYT VE 3600 EK GÖSTERGEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalara yer verdi. 3600'ü, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması; tüm bunların komisyonlarının kurulduğunu aktaran Bilgin "Bakanlığımızın alanında olan bütün konuları; erken emekliliği, 3600'ü, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması; tüm bunların komisyonlarını kurduk. Komisyonlarımız çalışıyor. Maliyet üzerinde çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden, bir açıklama yapmak istemiyorum, ama toplumda büyük bir rahatlama yapacak. Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz." dedi.

MADEN ŞEHİDİ ÇOCUKLARININ İSTİHDAMINA DEĞİNİLDİ

Maden şehidi çocuklarının kamuda istihdamıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna, yasal bir düzenleme gerektiğini söyleyen Bilgin, "Sorunun farkındayız. Tarihi ortadan kaldırıp genelleştirmeyi düşünüyoruz. Meclisimize intikal ettireceğiz. Bu yasal bir düzenlemeyi gerektiriyor, gerekli öneriyi yapacağız. Mecliste yasa tasarısıyla yapılacak düzenlemeyle halledileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.