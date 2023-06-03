Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün mecliste yaptığı yemin sonrası üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladıktan sonra Çankaya köşkünde düzenlediği basın toplantısıyla yeni kabinesini de açıkladı. Erdoğan, yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Vedat Işıkhan atadı. Peki Vedat Işıkhan Kimdir. Detaylar haberimizde.

VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 1993 yılında "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini aldı. Işıkhan 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını almıştır.

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Vedat Işıkhan kimdir? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu, Vedat Işıkhan kaç yaşında, nereli, hangi görevleri yaptı?

Işıkhan'ın Yönetim Stresi, Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler, Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon, Türkiye'de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Tüberküloz Hastalarının Genel Özellikleri ve Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa ve Yardım Personelini Güçlendirme adlı kitapları bulunmaktadır.

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