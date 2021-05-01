Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan yardımcılığına kim atandı? Ahmet Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var? soruları vatandaşlar tarafından internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de Ahmet Erdem ile ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞINA KİM ATANDI? AHMET ERDEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

65 yaşında olan Ahmet Erdem, 1956 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. Ahmet Erdem, ilk, orta ve lise eğitimini Tokat’ta yaptı. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Ankara’da tamamladı.

ÇALIŞMA HAYATI

Ahmet Erdem, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında uzun süre çalıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

14 Kasım 2007 – 6 Temmuz 2009 ile 28 Nisan 2014 – 25 Temmuz 2018 tarihleri arasında iki kere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müsteşarı olarak çalıştı.

25 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Ahmet Davutoğlu’nun 28 Ağustos 2015 tarihinde kurmuş olduğu 63. Hükümet’te (Anayasa’nın 116. Maddesi gereği Seçim Hükümeti) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Faruk Çelik’ten devraldı. Bakanlık görevini 24 Kasım 2015 tarihine kadar sürdürdü. Bakanlık görevini Süleyman Soylu’ya devretti.

1 Mayıs 2021 tarihinden Ahmet Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan yardımcılığına atanmıştır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ahmet Erdem, evli ve iki çocuk babasıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.