Yeni atama kararlarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan yardımcılığına kim atandı? Prof. Dr. Lütfihak Alpkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, Kaç çocuğu var? soruları şu sıralara internette vatandaşlar tarafından sıkça aratılır oldu. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde derledik.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞINA KİM ATANDI? PROF. DR. LÜTFİHAK ALPKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

52 yaşında olan Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993 yılında mezun olan Alpkan, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ve 1997 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Genel İşletme alanında yüksek lisans dereceleri aldı. 2000 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Genel İşletme alanında doktorasını tamamladı.

Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsanKaynakları Yönetimi, Girişimcilik vb. konularda eğitim, araştırma, yayın ve hakemlik faaliyetlerini sürdüren Alpkan, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü, Vekil Dekanlık, Rektör Danışmanlığı gibi idari görevler üstlendi. Alpkan, 2004’te Yönetim ve Organizasyon alanında “doçent” ve 2009’da “profesör” unvanını aldı. Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği kurucu Başkan Yardımcısı ve International Strategic Management Conference’ın Başkanı olan Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1 Mayıs 2021 tarihinde Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan yardımcılığına atandı.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Halen İTÜ Rektör Yardımcısı olan Alpkan evli ve iki çocuk babasıdır.