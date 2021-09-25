Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı soru işaretlerini giderdi! ! Aşı olmayan ve test yaptırmayan işçiler için süreç nasıl işleyecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs aşısı olmayan ve PCR testi yaptırmayan çalışanların uzaktan çalıştırılmasını ya da telafi adı altında çalışmalarının sağlanmasını istedi. Ayrıca işten çıkarmanın son çare olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.

1 10 Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanma sürerken bir yandan da aşı olmayan kişilerin ikna edilmesi için sağlık çalışanları büyük çaba sarf ediyor. Ancak aşı olmamakta direnen çalışanların akıbeti de işverenleri düşündürüyor.