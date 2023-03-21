Çalışmadığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti!

Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde 20 Mart'ta saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda , 25 yaşındaki Mert C.A. ile babası Kenan A. arasında oğlunun bir işte çalışmaması nedeniyle çıkan tartışmada eline aldığı bıçakla babasını katletlederek olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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Çalışmadığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçaklayarak katletti!

Eyüpsultan'da bir kişi, herhangi bir işte çalışmadığı gerekçesiyle tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı genç, kaçtıktan kısa süre sonra Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

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BABASINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP KAÇAN MERT C.A.YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olay, Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde 20 Mart'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Mert C.A. ile babası Kenan A. arasında oğlunun bir işte çalışmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine eline bıçak alan Mert C.A., babasını yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kenan A.'yı hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Mert C.A. Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, herhangi bir işte çalışmaması sebebi ile çıkan tartışma sırasında babasını yaralayıp kaçtığını, önceden uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, daha önce de babasını yaralama girişiminde bulunduğunu, psikolojisinin bozuk olduğunu ancak herhangi bir tedavi görmediğini iddia ettiği öğrenildi. Mert C.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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