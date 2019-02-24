İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Çalışmak için geldiği Kıbrıs’ta hayatını kaybetti

Çalışmak için geldiği Kıbrıs’ta hayatını kaybetti

Türkiye'den KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya ekmek parası için gelen bir kişi, çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Çalışmak için geldiği Kıbrıs’ta hayatını kaybetti

Türkiye'den KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya ekmek parası için gelen bir kişi, çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Beyazıt Temiz (29), Türkiye'den geldiği KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bir otel inşaatında çalışıyordu. Temiz, 11 metre yükseklikten henüz belirlenemeyen sebeple düşerek hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kazanın yaşandığı otel inşaatını süresiz olarak mühürledi. Temiz'in naaşının yapılacak otopsisinin ardından Türkiye'ye gönderileceği açıklandı.

Polisin ve çalışma müfettişlerin olay yeri incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.