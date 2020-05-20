Çalışmalara yeniden başlayan Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi

Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular ve tesis çalışanları olması sebebiyle antrenmanlarına bir süre ara veren Beşiktaş, iki gün önce yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıkması sonrası antrenmanlarına yeniden start verdi.

13 Mayıs Çarşamba günü yapılan testlerin ardından 14 Mayıs Perşembe günü kulüpteki 8 ismin pozitif çıkmasıyla sarsılan siyah beyazlı ekip, antrenmanlarına ara verme kararı almıştı. İki gün önce yapılan testlerin ardından dün gelen sonuçlar ise Beşiktaş'ı rahatlattı. Testleri pozitif çıkan 8 kişinin yanı sıra tüm futbolcu, teknik heyet, idari heyet ve kulüp personelinin de son yapılan testlerinin negatif çıkmasıyla Beşiktaş antrenmanlarına yeniden başlama kararı aldı.

Bu kararın ardından bugün yeniden yeşil zemine dönen siyah beyazlı futbolcular, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü. Tesislerde koronavirüs nedeniyle tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Beşiktaş antrenmanın havadan görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA