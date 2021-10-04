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  3. Çalışmayan annelere müjde! İŞKUR tarafından 8 bin 540 lira özel destek sağlanacak!

Çalışmayan annelere müjde! İŞKUR tarafından 8 bin 540 lira özel destek sağlanacak!

Çalışmayan çocuk sahibi olan annelere devlet 3 ayda 8 bin 540 lira destek ödemesi yapacak. İŞKUR tarafından Annelere 3 ay süreyle 8 bin 540 lira ödemenin ulaştırılması bekleniyor.

Çalışmayan annelere müjde! İŞKUR tarafından 8 bin 540 lira özel destek sağlanacak!

Bir iş sahibi olmayan annelere yardım müjdesi duyuruldu. Açıklamaya göre, devlet aracığıyla PTT üzerinden tam 8.540 TL çocuk desteği sağlanacak.

2021 yılı itibariyle başlatılmış uygulama ile birlikte 95 TL gibi bir tutarla her gün destek sağlanması hedefleniyor.

İŞKUR ÜSTLENECEK

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek yardımda küçük çocuğu olan aileler, yardımdan yararlanabilecek. Küçük çocuk sahibi annelere özel nakdi destek verileceği ve bu haktan küçük çocuğu olan birçok annenin yararlanması bekleniyor.

Küçük çocuğu olan anneler, ortalama aylık toplam da 2.870 TL gibi bir tutarı elde etmiş olacaklar. Desteğin, üç ay süreceği uygulamada 3 ay sürede toplamda, 8.540 TL ödeme ulaştırılacak. Çocuk desteği alabilmek için devlete başvuru yapan anneler İŞKUR merkezlerine giderek doğrudan bu haktan yararlanabilecek.

Çalışmayan annelere müjde! İŞKUR tarafından 8 bin 540 lira özel destek sağlanacak!

Şartlar arasında İŞKUR merkezinde kaydınızın bulunması ve işsiz olmak aranıyor.

Bunların dışında, çalışma kaydına sahip olunmaması, emeklilik durumunun olmaması, işyeri sahibi veya işveren kişilerle herhangi bir akrabalık söz konusu olmaması gerekmektedir. Aranan bir diğer şart ise, başvuru tarihinden önce, bir aylık sürede emeklilik veya prim görünmemesi gerekmektedir.

Malullük primininde alınmaması diğer şartlar arasında yer alıyor. Bu şartları taşıyan anneler, başvurularına onay aldıktan sonra, aylık desteğe sahip olacaklar.

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