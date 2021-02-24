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  3. Çalışmayan aracını ateşe verip sönene kadar başında bekledi

Çalışmayan aracını ateşe verip sönene kadar başında bekledi

Samsun’da arıza yapan aracını benzin döküp yakan şahıs, çıkarttığı yangın söndürülene kadar aracının başından ayrılmadı.

Çalışmayan aracını ateşe verip sönene kadar başında bekledi

Alınan bilgilere göre Samsun'un Terme ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş yerinden çıktıktan sonra aracı arızalanan S.A. sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çalışmayan aracını ateşe verip sönene kadar başında beklediÇalışmayan aracını ateşe verip sönene kadar başında beklediÇalışmayan aracını ateşe verip sönene kadar başında bekledi

KISITLAMAYA DA UYMADI

Patlama tehlikesine karşı polis ekipleri tarafından bölge patlama tehlikesine karşı abluka altına alındı. Ekipler şahsı olay yerinden uzaklaştırmak istese de S.A. yanan aracının başından ayrılmadı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra S.A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yangın sonucu hurdaya dönen araç olay yerinden çekiciyle alınırken, S.A.’ya 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı' gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Çalışmayan aracını ateşe verip sönene kadar başında bekledi

 

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