Çalıştığı marketin kapısını bu kez hırsızlık için açmış

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri marketin çalışanı, 3 kişi tutuklandı.

Kızılpınar Mahallesi'nde bir marketten gece saatlerinde kasadan 2 bin 500 lira para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamera kayıtlarından yaptıkları inceleme sonrası market çalışanı Yavuz K. (18), ile market çalışanının arkadaşları Yusuf O. (20) ve Ahmet A'yı (19) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA