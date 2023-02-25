Callan Elliot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callan Elliot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callan Elliot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callan Elliot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callan Elliot 7 Temmuz 1999 tarihinde Dumfries şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yeni Zelanda,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Callan Rennie Elliot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callan Elliot Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Callan Elliot'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Callan Elliot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/callan_elliot/

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Callan Elliot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callan Elliot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Callan Elliot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callan Elliot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında H. Wairar. Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Tasman U. Alt.

25 Ağustos 2017 yılında Tasman United

15 Ekim 2018 yılında Wellington P.

24 Eylül 2020 yılında AO Xanthi

29 Temmuz 2021 yılında Wellington P.

Callan Elliot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callan Elliot şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Callan Elliot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda U23 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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