Callum İrving kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum İrving Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum İrving adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum İrving Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum İrving 16 Mart 1993 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Callum Ernest John Irving şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum İrving Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 14 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Callum İrving'nin Vancouver FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Callum İrving Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CallumIrving

http://www.instagram.com/callumirving1

Callum İrving Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum İrving isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum İrving Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum İrving futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında NKU Norse

26 Mart 2016 yılında RGV FC Toros

6 Aralık 2016 yılında Ottawa Fury

19 Şubat 2020 yılında Pacific FC

14 Aralık 2022 yılında Vancouver FC

Callum İrving Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum İrving şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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