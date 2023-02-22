Callum Mccay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Mccay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Mccay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Mccay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Mccay 16 Ağustos 2006 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Mccay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Callum Mccay, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Callum Mccay'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.
Callum Mccay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Mccay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Derry City
Callum Mccay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Mccay şuan Derry City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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