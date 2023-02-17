Callum Mccowatt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Mccowatt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Mccowatt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Mccowatt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Mccowatt 30 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Callum William McCowatt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Mccowatt Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Callum Mccowatt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 6 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Callum Mccowatt'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Callum Mccowatt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum Mccowatt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Mccowatt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Mccowatt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Wellington Alt.

22 Eylül 2017 yılında Auckland City

1 Temmuz 2018 yılında Western Suburbs

1 Kasım 2018 yılında Eastern Sub.

1 Temmuz 2019 yılında Wellington P.

6 Eylül 2020 yılında FC Helsingör

Callum Mccowatt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Mccowatt şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Callum Mccowatt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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