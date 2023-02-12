Callum Mcgregor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Mcgregor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Callum Mcgregor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Callum Mcgregor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Callum Mcgregor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Mcgregor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Callum Mcgregor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Mcgregor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Mcgregor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Mcgregor 14 Haziran 1993 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Callum William McGregor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Mcgregor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Callum Mcgregor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Callum Mcgregor'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Callum Mcgregorboyu ve yaşı kaç

Callum Mcgregor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Callum Mcgregor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Callum Mcgregor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Mcgregor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2013 yılında Celtic

7 Ağu 2013 yılında Notts County

31 Mayıs 2014 yılında Celtic

Callum Mcgregor kimdir

Callum Mcgregor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Mcgregor şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Celtic FC (2001-2013)

Callum Mcgregor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 8 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 2 gol atmıştır.

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Callum Mcgregor nereli

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