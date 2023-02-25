Callum Talbot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Talbot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Talbot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Talbot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Talbot 26 Şubat 2001 tarihinde Valletta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Talbot Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Callum Talbot'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Callum Talbot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum Talbot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Talbot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Talbot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2022 yılında Melbourne City

Callum Talbot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Talbot şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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