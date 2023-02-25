Callum Timmins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Timmins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Timmins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Timmins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Timmins 23 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Avustralya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Timmins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Callum Timmins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Callum Timmins'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Callum Timmins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum Timmins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Timmins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Timmins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Perth Glory

4 Ağustos 2022 yılında Newcastle

Callum Timmins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Timmins şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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