Callum Warren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Warren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Warren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Warren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Warren {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Warren Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Callum Warren'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Callum Warren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Warren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Warren şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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