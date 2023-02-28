Callum Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Watson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Watson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Watson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Watson 28 Şubat 2000 tarihinde Essex, England şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Watson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Callum Watson'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Callum Watson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Watson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Hastings Coll.
1 Ağustos 2020 yılında CU Bluejays
25 Ocak 2023 yılında HFX Wanderers
Callum Watson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Watson şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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