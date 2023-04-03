Callum Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Wood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Callum Wood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Callum Wood 28 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Callum Jake Wood şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Callum Wood Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bristol City U21 futbol takımında oynamaktadır. Bristol City U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Callum Wood'nin Bristol City U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Callum Wood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Callum Wood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Bristol U21
1 Ağustos 2021 yılında Bath City
18 Şubat 2022 yılında Bristol U21
Callum Wood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Callum Wood şuan Bristol City U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Callum Wood Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Galler U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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