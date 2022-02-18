Çalmaç ne demek, TDK'ya göre Çalmaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çalmaç ne demek? Çalmaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çalmaç kelimesi. Peki çalmaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çalmaç nedir, çalmaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇALMAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çalmaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çalmaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tahtadan yapılmış kap

