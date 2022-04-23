Çalmacı ne demek, TDK'ya göre Çalmacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çalmacı ne demek? Çalmacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çalmacı kelimesi. Peki çalmacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çalmacı nedir, çalmacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇALMACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çalmacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çalmacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Maden üzerine çalma işi yapan usta

