Çalmasınlar diye sobaya sakladığı 15 bin TL küle döndü!

Çankırı'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL'yi, kuzine sobaya koyan 46 yaşındaki kadının dalgınlığı paranın küle dönmesine neden oldu.

Yıllar önce eşinden ayrılan 1 çocuk annesi olan Gülşen Hayta, 84 yaşındaki engelli annesinin üşümesi üzerine 15 bin TL'yi sakladığı sobayı kömür atıp yaktı. Güvenli olacağını düşündüğü sobaya sakladığı paranında bir süre yandığını fark eden Hayta, büyük üzüntü yaşadı.

Gülşen Hayta, yaz aylarında sobayı yakmadıklarını anlatarak, "Sobayı kaldıracağız diye biriktirdiğim parayı kuzine sobaya saklamıştım. Evimiz gecekondu olduğu için evin kilidi de yok emniyetli olmadığı için en akıllı yerin burası olduğunu düşündüm. Geçen hafta hava soğuk geçmişti. Annem 'üşüdüm, sobayı biraz yak' dedi. Ben de kovaya biraz kömür attım, odun attım yaktım. Aradan 1-1,5 saat geçti, kapağı açtım, duman çıkıyordu. İçinde patates unuttum sanıyordum. İçinde paraları görünce aklıma geldi. Can havliyle 'kurtarabilir miyim' diye elimle almaya çalıştım; ama iş işten geçti, elim yandı, halı yandı" diye konuştu.



Parayı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan oğlu için biriktirdiğini belirten Hayta, "4'üncü sınıf öğrencisi. Hiçbir gelirim yok, sağdan soldan gelen paralardı. Biriktirdim, oğlum gelince hesabına yatırsın istedim. Eğitimi için kullanıyordu. Elimden bir şey gelmiyor. Allah kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı.