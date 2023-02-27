Calmente Pedro Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calmente Pedro Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calmente Pedro Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calmente Pedro Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calmente Pedro Mendes 2 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calmente Pedro Mendes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange U19 futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Calmente Pedro Mendes'nin F91 Dudelange U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Calmente Pedro Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calmente Pedro Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calmente Pedro Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calmente Pedro Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2022 yılında Dudelange U19

Calmente Pedro Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calmente Pedro Mendes şuan F91 Dudelange U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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