Calogero Rizzuto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calogero Rizzuto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calogero Rizzuto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calogero Rizzuto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calogero Rizzuto 5 Ocak 1992 tarihinde Saarbrücken şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calogero Rizzuto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Calogero Rizzuto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Calogero Rizzuto'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Calogero Rizzuto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calogero Rizzuto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calogero Rizzuto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calogero Rizzuto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2009 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2011 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2015 yılında Aue

17 Temmuz 2021 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2022 yılında Saarbrücken

Calogero Rizzuto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calogero Rizzuto şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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