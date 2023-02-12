Calum Biggar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Biggar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calum Biggar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calum Biggar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calum Biggar 21 Ekim 2002 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calum Biggar Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calum Biggar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Calum Biggar'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Calum Biggar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Calum Biggar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calum Biggar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calum Biggar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Queen's P. U18

1 Ekim 2020 yılında Queen's Park

Calum Biggar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calum Biggar şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Drumchapel United, Rangers FC (2010-2018), Queen´s Park FC (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.