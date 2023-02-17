Calum Butcher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Butcher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Calum Butcher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Calum Butcher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Calum Butcher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Butcher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calum Butcher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calum Butcher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calum Butcher 26 Şubat 1991 tarihinde Rochford şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Calum James Butcher şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calum Butcher Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calum Butcher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Calum Butcher'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Calum Butcherboyu ve yaşı kaç

Calum Butcher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calum Butcher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Calum Butcher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calum Butcher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Southend U18

1 Temmuz 2007 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2009 yılında Tottenham Res.

1 Kasım 2009 yılında Barnet

31 Aralık 2009 yılında Tottenham Res.

1 Temmuz 2011 yılında FC Hjörring

1 Temmuz 2012 yılında Hayes & Yeading

4 Temmuz 2013 yılında Dundee United

1 Temmuz 2015 yılında Burton Albion

25 Ağu 2016 yılında Millwall

31 Ağu 2017 yılında Mansfield Town

31 Ocak 2019 yılında Dundee United

15 Temmuz 2022 yılında Burton Albion

4 Şubat 2023 yılında Motherwell FC

Calum Butcher kimdir

Calum Butcher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calum Butcher şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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Calum Butcher nereli

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