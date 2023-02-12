Calum Ferrie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Ferrie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calum Ferrie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calum Ferrie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calum Ferrie 19 Haziran 1998 tarihinde Shrewsbury şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calum Ferrie Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Calum Ferrie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Calum Ferrie'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Calum Ferrie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Calum Ferrie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calum Ferrie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calum Ferrie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2015 yılında Gresley

1 Aralık 2015 yılında Port Vale U18

1 Temmuz 2016 yılında Dundee FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Dundee FC

2 Temmuz 2018 yılında Stirling

5 Mayıs 2019 yılında Dundee FC

31 Ocak 2020 yılında Falkirk FC

30 Nisan 2020 yılında Dundee FC

3 Temmuz 2021 yılında Queen's Park

Calum Ferrie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calum Ferrie şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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