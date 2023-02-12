Calum Mackay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Mackay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calum Mackay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calum Mackay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calum Mackay 30 Nisan 2005 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calum Mackay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calum Mackay, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Calum Mackay'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Calum Mackay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Calum Mackay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calum Mackay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calum Mackay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Inverness Cal.

Calum Mackay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calum Mackay şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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