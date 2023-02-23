Calum Ward kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Ward Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calum Ward adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calum Ward Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calum Ward 17 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Calum Brian Joseph Ward şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calum Ward Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calum Ward, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Calum Ward'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Calum Ward Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calum Ward isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calum Ward Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calum Ward futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bournemouth U21

25 Temmuz 2019 yılında Weymouth FC

31 Mayıs 2020 yılında Bournemouth U21

29 Ocak 2021 yılında Helsinki IFK

19 Nisan 2021 yılında Bournemouth U21

20 Nisan 2021 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2022 yılında AC Oulu

Calum Ward Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calum Ward şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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