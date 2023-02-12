Calum Waters kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calum Waters Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calum Waters adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calum Waters Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calum Waters 10 Mart 1996 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calum Waters Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calum Waters, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Calum Waters'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Calum Waters Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Calum Waters isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Calum Waters Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calum Waters futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Celtic U20

7 Temmuz 2015 yılında Dumbarton FC

2 Mayıs 2016 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2016 yılında Alloa Athletic

1 Temmuz 2017 yılında Kilmarnock FC

21 Şubat 2018 yılında Sligo Rovers

10 Haziran 2018 yılında Kilmarnock FC

9 Ağu 2019 yılında St. Mirren

30 Nisan 2020 yılında Kilmarnock FC

Calum Waters Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calum Waters şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Calum Waters Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.