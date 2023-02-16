Calvin Brackelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Brackelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Calvin Brackelmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Calvin Brackelmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Calvin Brackelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Brackelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calvin Brackelmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calvin Brackelmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calvin Brackelmann 22 Ağu 1999 tarihinde Lüneburg şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Calvin Marc Brackelmann şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calvin Brackelmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rummenigge Sport Marketing yapmaktadır. Calvin Brackelmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Calvin Brackelmann'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Calvin Brackelmannboyu ve yaşı kaç

Calvin Brackelmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calvin Brackelmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Calvin Brackelmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calvin Brackelmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında MTV Lbg. Alt.

1 Temmuz 2006 yılında HSV Alt.

1 Ocak 2013 yılında MTV Lbg. Alt.

1 Temmuz 2013 yılında H. Rostock Alt.

1 Temmuz 2014 yılında H. Rostock U17

1 Temmuz 2016 yılında H. Rostock U19

1 Ocak 2017 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln II

23 Ocak 2020 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2021 yılında SV Rödinghausen

22 Temmuz 2021 yılında VfB Lübeck

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

Calvin Brackelmann kimdir

Calvin Brackelmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calvin Brackelmann şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MTV Handorf (2003-2005), MTV Treubund Lüneburg (2005-2006), Hamburger SV (2006-2012), MTV Treubund Lüneburg (2013), FC Hansa Rostock (2013-12/2016), 1. FC Köln (1/2017-2018)

Calvin Brackelmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Calvin Brackelmann nereli

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