Calvin Dekuyper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Dekuyper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calvin Dekuyper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calvin Dekuyper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calvin Dekuyper 24 Şubat 2000 tarihinde Oostende şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calvin Dekuyper Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grow Sport Management yapmaktadır. Calvin Dekuyper, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Calvin Dekuyper'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Calvin Dekuyper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Calvin Dekuyper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Calvin Dekuyper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calvin Dekuyper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Cercle Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Cercle U17

1 Temmuz 2017 yılında Cercle U19

1 Temmuz 2018 yılında Cercle U21

1 Kasım 2019 yılında Cercle Brugge

11 Ağu 2021 yılında Mouscron

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Calvin Dekuyper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calvin Dekuyper şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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