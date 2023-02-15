Calvin Kabuye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Kabuye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calvin Kabuye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calvin Kabuye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calvin Kabuye 28 Mart 2003 tarihinde Huddinge şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calvin Kabuye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Calvin Kabuye, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Calvin Kabuye'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Calvin Kabuye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Calvin Kabuye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Calvin Kabuye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calvin Kabuye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AIK U19

18 Mart 2022 yılında AIK

19 Mart 2022 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2022 yılında AIK

Calvin Kabuye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calvin Kabuye şuan AIK Solna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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