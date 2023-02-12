Calvin Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Calvin Miller kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Calvin Miller ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Calvin Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calvin Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calvin Miller

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Calvin Miller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Calvin Miller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Calvin Miller 9 Ocak 1998 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Calvin Miller Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Calvin Miller, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Calvin Miller'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Calvin Millerboyu ve yaşı kaç

Calvin Miller Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Calvin Miller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Calvin Miller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Calvin Miller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic

31 Ağu 2018 yılında Dundee FC

1 Ocak 2019 yılında Celtic

31 Ocak 2019 yılında Ayr United

12 Mayıs 2019 yılında Celtic

3 Ekim 2020 yılında Harrogate Town

11 Ocak 2021 yılında Notts County

13 Haziran 2021 yılında Harrogate Town

1 Temmuz 2021 yılında FC Chesterfield

13 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2023 yılında Morton

Calvin Miller kimdir

Calvin Miller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Calvin Miller şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Celtic FC (2010-2018)

Calvin Miller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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Calvin Miller nereli

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